Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк начал взимать комиссию с переводов через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы, пишет «Коммерсантъ». С начала лета за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В марте зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова заверяла, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся без комиссий.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

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Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС02:24

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы

РБК02:49

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат

RT на русском02:39

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

РИА Новости03:19
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
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В Крыму задержали украинца при попытке незаконно перейти границу

Гражданина Украины задержали при попытке пересечь российскую границу Крыма в обход пунктов пропуска.
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Авторы Persona 4 Golden остались довольны продажами игры в Steam

Авторы игры остались довольны её релизом в Steam, называя его «успешным». Они также попросили геймеров не обсуждать в сети концовку проекта.
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Домогаров заявил о неуважении к зрителям и нежелании выходить на сцену

По словам артиста, «катастрофа, которая произошла, — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества», из-за чего у него нет желания выходить на сцену к зрителям, которых он больше не уважает.
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Путин выступит с обращением по поправкам к Конституции 29 или 30 июня

Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Еще одной новинкой является впервые продемонстрированный в минувшую среду министру обороны Александру Вулину и начальнику генерального штаба Милану Мойсиловичу трехосный М-20, относящийся к классу MRAP.
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
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В Республике Крым выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Ранее РФС сообщил, что по результатам тестирования российских судей анализ ассистента главного арбитра Максима Гаврилина показал положительный результат на коронавирус.
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Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

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Судя по всему, модель неслучайно показали сверху: на тизере видна необычная конструкция крыши, которая может указывать как на двери, открывающиеся вверх, так и на индивидуальные панели для водителя и пассажира.
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Путин показал, что находится за дверями его рабочего кабинета в Кремле

Президент РФ Владимир Путин впервые показал журналистам свой "секретный" кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
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Apple может переименовать iOS и iPhone

Американская корпорация Apple собирается переименовать свою марку iPhone и операционную систему iOS.
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Второй тест Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест полузащитника «Ростова» Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат.
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
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