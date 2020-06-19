Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы, пишет «Коммерсантъ». С начала лета за перечисление любой суммы нужно платить 1%. В марте зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова заверяла, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся без комиссий.

Сбербанк начал взимать комиссию с переводов через банкоматы

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