Экономика

ТИАТИА«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц. С апреля 2020 года Сбербанк начнет взимать плату за переводы между любыми его картами, в частности, выпущенными в одном регионе.
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с чего всё началось

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
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