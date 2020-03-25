Экономика
ТИА«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц. С апреля 2020 года Сбербанк начнет взимать плату за переводы между любыми его картами, в частности, выпущенными в одном регионе.
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с чего всё началось
Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.Ведомостивчера в 10:30
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Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами
RT на русскомвчера в 15:28
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