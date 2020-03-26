Экономика

ТИАТИА«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Дискриминацию устранили законом, но вместо нее Сбербанк ввел новую комиссию. Сумма переводов до 50 тысяч в месяц будет бесплатной, и в эту сумму сегодня укладывается более 88% клиентов банка. За все, что будет переведено сверх этой суммы, придется платить 1%, но не более 1 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
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