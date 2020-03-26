Экономика
Sibnet НовостиСбербанк введет новую комиссию за переводы
После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона. Получить право на бесплатные переводы можно будет с помощью покупки подписки.
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с чего всё началось
Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.Ведомостивчера в 10:30
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«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
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Подозреваемым в убийстве стариков в Ртищеве оказался их внук
Как сообщает СУ СКР, им оказался 19-летний внук погибших.