Экономика
Lenta.ruСбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.Ведомостивчера в 10:30
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Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами
RT на русскомвчера в 15:28
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Общество
С 27 марта Россия прекращает авиасообщение со всеми странами
Москва, 26 марта 2020, 08:59 — REGNUM В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта 2020 года прекращает регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. сообщается на сайте правительства РФ.
Экономика
Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Общество
Лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока
Круизному лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки, сообщил ТАСС источник в управлении Роспотребнадзора Приморского края.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Выходная неделя не повлияет на график праздничных дней
В Совфеде заявили, что выходные дни с 30 марта по 5 апреля, никак не скажутся на праздничные дни в России.
Общество
Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани
В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»
На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Футбол
Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича
Происшествия
В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Авто
Из-за нехватки комплектующих могут встать все российские автозаводы
Российские автомобильные предприятия могут остановить работу конвейеров из-за проблем с поставками комплектующих.
Армия и оружие
Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе
Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Общество
В Тюменской области запретили пенсионерам выходить на улицу
Глава Тюменской области Александр Моор 26 марта заявил, что подпишет постановление о режиме самоизоляции до 10 апреля для жителей региона в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
Политика
22 апреля будет рабочим днем из-за переноса конституционного голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что запланированный на 22 апреля выходной для всероссийского голосования отменяется из-за переноса, пишет РИА "Новости".
Общество
Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах
Ограничение выдачи денег через банкоматы может способствовать уменьшению распространения нового типа коронавируса, рассказал РБК профессор института вирусологии Николай Малышев.
Происшествия
СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Продавщица креветок была первым человеком, связанным с рынком морепродуктов "Хуанань" в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, но до сих пор неизвестно, где и как она заразилась и была ли "нулевым пациентом", сообщает одна из ведущих в Китае газета "Пэнпай".
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в России из-за коронавируса
РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом
В ближайшие часы президент выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом.
Здоровье
Алтайские власти ограничили выдачу лекарств для льготников
Власти ограничили выдачу эпоитинов альфа и бета одной упаковкой на месяц, а кетоаналоги аминокислот — тремя.