Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Ведомостивчера в 10:30

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Сбербанк введёт лимит 50 тыс. рублей на бесплатные переводы между своими клиентами

RT на русскомвчера в 15:28

Сбербанк не отменит «банковский роуминг» для переводов внутри банка на суммы свыше 50 тыс. руб. в месяц

Финмаркетвчера в 12:11

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Ведомостивчера в 10:30

Сбербанк введет платную подписку для переводов внутри банка свыше 50 тыс. рублей в месяц

ТАССвчера в 10:44

Внутренние переводы физлиц в Сбербанке станут платными

Коммерсантъвчера в 10:31

Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»

РБКвчера в 10:30

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

РИА Новостивчера в 11:12
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Общество

С 27 марта Россия прекращает авиасообщение со всеми странами

Москва, 26 марта 2020, 08:59 — REGNUM В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта 2020 года прекращает регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 01:59
Экономика

Путин предложил налог в 13% на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

«Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал глава государства в ходе обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока

Круизному лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки, сообщил ТАСС источник в управлении Роспотребнадзора Приморского края.
Известия 00:30
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 12:29
Общество

Выходная неделя не повлияет на график праздничных дней

В Совфеде заявили, что выходные дни с 30 марта по 5 апреля, никак не скажутся на праздничные дни в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:35
Общество

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Интерфакс вчера в 15:24
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 24 марта в 18:21
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Шоу-бизнес

Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»

На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Discover24 вчера в 04:16
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Футбол

Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича

Soccer.ru вчера в 16:44
Происшествия

В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак

Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 24 марта в 09:35
Авто

Из-за нехватки комплектующих могут встать все российские автозаводы

Российские автомобильные предприятия могут остановить работу конвейеров из-за проблем с поставками комплектующих.
Car.ru вчера в 03:29
Армия и оружие

Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе

Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
REGNUM 24 марта в 15:53
Общество

В Тюменской области запретили пенсионерам выходить на улицу

Глава Тюменской области Александр Моор 26 марта заявил, что подпишет постановление о режиме самоизоляции до 10 апреля для жителей региона в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из-за угрозы распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:59
Общество

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
РБК вчера в 15:35
Политика

22 апреля будет рабочим днем из-за переноса конституционного голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что запланированный на 22 апреля выходной для всероссийского голосования отменяется из-за переноса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:52
Общество

Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах

Ограничение выдачи денег через банкоматы может способствовать уменьшению распространения нового типа коронавируса, рассказал РБК профессор института вирусологии Николай Малышев.
РБК 24 марта в 10:21
Происшествия

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

Продавщица креветок была первым человеком, связанным с рынком морепродуктов "Хуанань" в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, но до сих пор неизвестно, где и как она заразилась и была ли "нулевым пациентом", сообщает одна из ведущих в Китае газета "Пэнпай".
РИА Новости вчера в 23:39
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик вчера в 23:26
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в России из-за коронавируса

РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 02:55
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В ближайшие часы президент выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом.
Российская газета вчера в 06:16
Здоровье

Алтайские власти ограничили выдачу лекарств для льготников

Власти ограничили выдачу эпоитинов альфа и бета одной упаковкой на месяц, а кетоаналоги аминокислот — тремя.
Тайга.инфо вчера в 22:50
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