Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. "При совершении переводов через банкомат взимается комиссия - 1%, максимально 1000 рублей, вне зависимости от региона", - сказано на сайте банка.

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

Политика Решено, кто «потащит» челябинских единороссов на выборах в Заксобрание Челябинск, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в региональное Законодательное собрание.

Экономика В России могут ввести налог для богатых Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». 5,1K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.

Политика Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. 53

Футбол Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.

Гаджеты AMD представила процессоры Ryzen 3000XT Что касается ценника новых процессоров, то AMD Ryzen 5 3600XT оценен в 250 долларов, вариант AMD Ryzen 7 3800XT стоит 400 долларов. 11

Армия и оружие В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской «Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолётами KC-135 Stratotankers и самолётами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — отмечается в сообщении командования в Twitter. 19

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 34

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха. 43

Авто Стартовали продажи нового Renault Kaptur С 15 июня в России стартовали продажи нового Renault Kaptur. 18

Экономика Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Транспорт Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.

Общество В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах президента Претендент на пост президента Белоруссии и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. 590

Космос У далекой звезды оказался необычный химический состав Спектроскопические наблюдения за звездой RAVE J183013.5-455510, проведенные международной командой астрономов, показали, что в химическом составе светила наблюдаются «своеобразные паттерны химического изобилия».

Общество В Омской области выявили 89 носителей коронавируса Омск, 18 июня 2020, 06:35 — REGNUM В Омской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 2624. 42