Экономика
ИнтерфаксСбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%
Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года. Авиакомпания "Россия" получила кредит на 638 млн рублей.
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Финансы
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Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Армия и оружие
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В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Общество
Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
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Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Футбол
Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно
Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора российского профессионального футбольного клуба "Сочи", прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистами команды.
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Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
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РИА Новости вчера в 18:02
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Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
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РИА Новости 02:55
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На «Севмаше» заложили две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М». Они будут вооружены гиперзвуковым оружием.
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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
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