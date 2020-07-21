Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года. Авиакомпания "Россия" получила кредит на 638 млн рублей.

Сбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%

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