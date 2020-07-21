Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%

Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года. Авиакомпания "Россия" получила кредит на 638 млн рублей.
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Группа компаний «Аэрофлот» получили кредиты под 2% от Сбербанка

Телеканал 360°вчера в 04:37

Сбербанк выдал компаниям группы «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд руб. по госпрограмме под 2%

Агентство Москвавчера в 02:08

Сбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%

Интерфаксвчера в 02:42

Сбербанк профинансировал компании группы «Аэрофлот» на 1,8 млрд рублей

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Сбербанк выдал компаниям группы «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд руб

АБНвчера в 02:32

Сбербанк дал «Аэрофлоту» 1,8 млрд рублей

Вестник Кавказавчера в 02:30

«Сбербанк» профинансировал группу «Аэрофлот»

ГЛАС.RUвчера в 02:48
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Технологии

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В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

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В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
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