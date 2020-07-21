Экономика
ИнтерфаксСбербанк выдал группе «Аэрофлот» кредиты на 1,8 млрд рублей под 2%
Сбербанк сообщил, что выдал пяти компаниям группы "Аэрофлот"кредиты на 1,8 млрд рублей под 2% в рамках госпрограммы. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года. Авиакомпания "Россия" получила кредит на 638 млн рублей.
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Происшествия
В Москве задержан «бутовский маньяк»
В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин.
Lenta.ru 04:17
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Политика
Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров указом президента России удостоен ордена Александра Невского.
РИА Новости 04:12
Футбол
Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно
Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора российского профессионального футбольного клуба "Сочи", прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом футболистами команды.
CT news 03:45
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Общество
Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19 в Петербурге.
Питерские заметки 03:54
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Кино
Автор «Ходячих мертвецов» рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе
Роберт Киркман, один из создателей сериала "Ходячие мертвецы" и оригинальных комиксов, подтвердил, что у Рика Граймса, ранее выведенного из "базового" телешоу, появится собственная линейка из трех полнометражных фильмов.
Российская газета 04:20
Политика
Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
Общество
Глава организации «Норд-Ост» отреагировал на слова Гусейнова о теракте
Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов прокомментировал «Ридусу» высказывания профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.
Ридус вчера в 10:48
Энергетика
России предложили запасаться нефтью
Увеличить СЗН в объединении предлагают до 10–20% от объемов годовой добычи в стране, которая составляет в среднем порядка 530 млн т, или 616 млн куб. м (данные ЦДУ ТЭК за прошлый год – 560 млн т). Основной объем нефти хранится в наземных резервуарах и трубопроводах «Транснефти».
Ведомости вчера в 16:47
Армия и оружие
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический рекорд, превысив ₽4000
Стоимость акций «Яндекса» выросла на 1,46%, до ₽4007,8 по состоянию на 19:43 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК вчера в 12:50
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Здоровье
227 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
По данным регионального оперштаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:02
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона.
РИА Новости 03:55
Экономика
Выплаты для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа 2020 года
Размер пенсии зависит от накопленных баллов.С 1 августа 2020 года размер накопительных пенсий пересчитают автоматически.
Победа 31 02:00
Кино
Слухи: Бен Аффлек вновь станет Бэтменом в камео в фильме «Флэш»
Помимо Роберта Паттинсона, который исполняет роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза, к роли детектива в плаще, по слухам, вернется Майкл Китон.
Киноафиша России 04:05
Здоровье
В Швеции за выходные от COVID-19 скончались 20 человек
Стокгольм, 20 июля 2020, 15:16 — REGNUM За прошедшие выходные число летальных случаев в Швеции от COVID-19 увеличилось на 20 человек.
REGNUM вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 21 июля 2020, 10:19 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым.
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