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BFM.ruBFM.ruСбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз банка. Отмечается, что первый такой кредит уже выдан.
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