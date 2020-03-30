Коронавирус
BFM.ruСбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз банка. Отмечается, что первый такой кредит уже выдан.
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Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
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Происшествия
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
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Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
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Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
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Общество
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С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Политика
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СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID
Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
Общество
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Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Авто
Очень редкий Nissan Juke-R продают за 55 млн рублей
Вчера стало известно о том, что уникальный автомобиль Nissan Juke-R выставили на продажу.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк»
На прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с проекта и не приняла цветок от Криворотова, чем вызвала раздражение холостяка.
Политика
На Украине уволили главу Минздрава
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В столице подтвердили 212 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Происшествия
На Брянщине возбудят первое уголовное дело из-за нарушения карантина
В регионе возбудят уголовное дело из-за нарушения эпидемиологических мер гражданами, вернувшимися из других государств.
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Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Игры
Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры
После анонса, команда начала активно покидать студию, но позже расширилась и открыла новое подразделение в которое ищут около 40 сотрудников.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
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Zoom удалила из приложения код, который делится данными с Facebook
Zoom обновила приложение для iOS, чтобы удалить код, который отправлял данные пользователя в Facebook.
Здоровье
В РКБ развернут корпус из-за ситуации с коронавирусом
В Республиканской клинической больнице планируют развернуть корпус из-за сложной эпидемиологической ситуации.