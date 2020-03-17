Экономика
РБКСбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС. Всего на дивиденды банк направит ₽422,38 млрд. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 14 мая.
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Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
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Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
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«Ведомости» объявили о смене владельцев
Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
Здоровье
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На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
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Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Хоккей
КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля
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Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Киберспорт
OG получила приглашение на благотворительный турнир по Dota 2
Charity Play по Dota 2. Также там выступят Natus Vincere, FURIA Esports и CR4ZY.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила в домогательствах ухажеров матери
Как только девочка подросла все ухажеры матери начали уделять ей в разы больше внимания, что стало раздражать Успенскую.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа
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Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Религия
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Здоровье
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Здоровье
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Первая заразившаяся жительница Нижегородской области рассказала о том, как у нее обнаружили коронавирус, как проходило лечение и что нужно делать, если у вас появились симптомы опасной инфекции.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.