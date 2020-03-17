Экономика

РБКРБКСбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС. Всего на дивиденды банк направит ₽422,38 млрд. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 14 мая.
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Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

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Врач озвучил способ защиты от коронавируса

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За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили о приостановке текущих розыгрышей турниров до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
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Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

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Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Россия ограничивает въезд иностранцев

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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа

Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
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Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
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Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
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Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
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Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

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Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
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