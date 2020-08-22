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Невские Новости
Невские Новости

Сбербанк выплатит рекордные в России дивиденды в 422,4 млрд рублей

Крупнейший в России банк Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % прибыли. Таким образом банк выплатит самые высокие дивиденды за всю историю России — 422,4 млрд рублей. Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % чистой прибыли, то есть 422,4 млрд рублей.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
РБК

События недели на рынках: дивиденды банков, $2 трлн Apple, рекорд S&P 500

РБКвчера в 12:00

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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