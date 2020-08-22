Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Невские Новости
Невские Новости

Сбербанк выплатит рекордные в России дивиденды в 422,4 млрд рублей

Крупнейший в России банк Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % прибыли. Таким образом банк выплатит самые высокие дивиденды за всю историю России — 422,4 млрд рублей. Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % чистой прибыли, то есть 422,4 млрд рублей.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
РБК

События недели на рынках: дивиденды банков, $2 трлн Apple, рекорд S&P 500

РБКвчера в 12:00
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10

Изменен возраст внутреннего ядра Земли

Создав условия, похожие на центр Земли, внутри лабораторной камеры, исследователи уточнили оценку возраста твердого внутреннего ядра нашей планеты, оценив его возраст от 1 до 1,3 миллиарда лет, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Physical Review Letters.
Изменен возраст внутреннего ядра Земли
Научная Россия05:12

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
3,2K

Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту «Тегель»

Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту "Тегель" Медицинский самолет, доставивший Алексея Навального из Омска в Берлин, должен был приземлиться в аэропорту "Шенефельд", о чем свидетельствовали открытые данные авиатрекеров, однако это была умышленная дезинформация, пишет Bild.
Медиазона07:45
2

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufа, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на то, что пандемия коронавирусной инфекции завершиться в ближайшие два года.
ToDay News Ufa08:08
958