Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту «Тегель»

Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту "Тегель" Медицинский самолет, доставивший Алексея Навального из Омска в Берлин, должен был приземлиться в аэропорту "Шенефельд", о чем свидетельствовали открытые данные авиатрекеров, однако это была умышленная дезинформация, пишет Bild.