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Невские Новости

Сбербанк выплатит рекордные в России дивиденды в 422,4 млрд рублей

Крупнейший в России банк Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % прибыли. Таким образом банк выплатит самые высокие дивиденды за всю историю России — 422,4 млрд рублей. Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % чистой прибыли, то есть 422,4 млрд рублей.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
РБК

События недели на рынках: дивиденды банков, $2 трлн Apple, рекорд S&P 500

РБКвчера в 12:00

Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Тимофеев считает, что беспроводные наушники имеют определенную особенность работы, вследствие чего рядом с человеческим мозгом происходит излучение электромагнитных волн, способных нанести существенней вред здоровью.
Лезги газет12:25
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Лукашенко потребовал жестких мер по защите целостности Белоруссии

Необходимо предпринять самые жесткие меры по защите территориальной целостности Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко в ходе визита на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
ПолитРоссия04:19
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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