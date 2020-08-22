Сбербанк выплатит рекордные в России дивиденды в 422,4 млрд рублей
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Крупнейший в России банк Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % прибыли. Таким образом банк выплатит самые высокие дивиденды за всю историю России — 422,4 млрд рублей. Сбербанк выплатит своим акционерам 50 % чистой прибыли, то есть 422,4 млрд рублей.В источнике
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