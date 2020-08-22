В США на кампанию по переизбранию Трампа потратили свыше $1 млрд

Газета в качестве сравнения приводит данные о том, что к августу 2012-го года, за несколько месяцев до выборов, на 44-го президента США Барака Обамы было потрачено порядка 643 млн долларов на кампанию по его переизбранию.