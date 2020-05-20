Коронавирус
КоммерсантъСбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. В частности, речь идет о поддельных кадровых агентствах, возврате НДС и тестах на COVID-19.
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с чего всё началось
Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, среди них – схема с кадровыми агентствами и возвратом НДС, а также имитация популярных инициатив крупных брендов, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новостивчера в 20:08
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