Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, среди них – схема с кадровыми агентствами и возвратом НДС, а также имитация популярных инициатив крупных брендов, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

с чего всё началось

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. В частности, речь идет о поддельных кадровых агентствах, возврате НДС и тестах на COVID-19.

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