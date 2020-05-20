Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. В частности, речь идет о поддельных кадровых агентствах, возврате НДС и тестах на COVID-19.
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с чего всё началось

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии коронавируса, рассказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
РИА Новостивчера в 20:08

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества во время пандемии

Znak.comвчера в 21:21

В Сбербанке назвали новые виды мошеннических схем, набирающих популярность в пандемию

Life.ruвчера в 23:23

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Коммерсантъвчера в 22:50

Названы новые виды махинаций на фоне пандемии

Lenta.ruвчера в 21:54

Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне вируса

РБК01:16

Мошенники начали предлагать трудоустройство на «удаленке»

РЕН ТВвчера в 20:36

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

РИА Новостивчера в 20:08
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

Минпросвещения рекомендовало начать сезон детских лагерей с 1 июля

Минпросвещения на заседании комитета СФ по социальной политике рекомендовало регионам начать сезон детских оздоровительных лагерей с 1 июля, исходя из эпидемиологической обстановки и с учетом правил санбезопасности.
BFM.ru вчера в 09:10
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Космос

Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли

Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости вчера в 12:09
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
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Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
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Происшествия

Расстрелявший двоих соседей житель Анапы освобожден в зале суда

Краснодарский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Анапы Олегу Хоменко, который в феврале 2019 года застрелил двоих соседей, поссорившись с ними из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба суда.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
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Хоккей

«HockeyBuzz» не включил Овечкина в символическую сборную России

Стоит отметить, что не включённый в символическую команду Александр Овечкин на протяжении длительного времени является капитаном «Вашингтона».
ГЛАС.RU 02:48
Наука

Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал

Международная команда специалистов нашла применение золоту и оксиду титана, создав с их помощью нанокомпозитный материал.
Faktom 17 мая в 12:27
Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
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Общество

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
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Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru вчера в 09:53
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Общество

Еще 1423 человека вылечили в Москве от коронавируса

Вечерняя Москва 18 мая в 02:22
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
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Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 10 новых и 7 обновленных моделей до 2026 года

По словам руководителя программы Lada B/C Алексея Лихачёва, в планах российского производителя «АвтоВАЗ» на ближайшие 6 лет числится запуск 10 новых моделей и обновление 7 существующих.
Car.ru 01:29
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Авто

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

Липецкое время 18 мая в 07:05
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Здоровье

В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы

Власти на фоне пандемии коронавируса рассматривают возможность запретить приём в сады, школы и вузы детей, чьи родители отказываются от прививок.
Вести Воронеж 02:05
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Общество

В Самарской области режим ограничений могут ужесточить

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК вчера в 23:00
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Общество

О ситуации с коронавирусом в Дагестане рассказал президент «Анжи»

Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал в беседе со Sport24 о сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Live24 00:56
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