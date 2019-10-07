Происшествия

РБКРБКСбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В пресс-службе отметили, что значительное количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в Сбербанке.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
RT на русскомвчера в 15:20

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Главные новости к утру 8 октября

Коммерсантъ00:00

В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Интерфаксвчера в 15:24

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов

РИА Новостивчера в 16:15

Сбербанк заявил о новой утечке данных

Deita.ruвчера в 20:08

Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

ТАССвчера в 15:23

Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов

Ведомостивчера в 14:53

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

РБКвчера в 14:53
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Экономика

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес

В Иране арестовали «двойника» Анджелины Джоли

Иранского "двойника" Анджелины Джоли арестовали, обвинив в богохульстве и пропаганде насилия.
Новая Кубань вчера в 13:00
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Футбол

Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Sport24.ru вчера в 23:56
Авто

В России отзывают автомобили Lada Granta из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзовет около 4 тысяч автомобилей Lada Granta из-за неисправности тормозов. Об этом сообщили в Росстандарте.
UfacityNews.ru 00:47
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Кино

«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости вчера в 15:43
Армия и оружие

Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии

Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
REGNUM вчера в 18:08
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в овертайме

Мойка78 вчера в 15:33
Политика

В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе «Северного потока-2»

Газета.Ru вчера в 15:55
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета вчера в 05:59
Экономика

Речь главы парламента Хакасии в Совете Федерации посмотрели 1 млн раз

Ролик с выступлением председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева в Совете Федерации РФ набрал 1 млн просмотров за сутки.
Шанс (г. Абакан) вчера в 13:01
Политика

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия вчера в 14:30
Армия и оружие

Стало известно, как Минобороны использует автобусы в случае войны

В Министерстве обороны рассказали, как в случае войны будут использованы автобусы.
Мосмонитор 01:00
Авто

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Единоборства

Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком

VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты.
Советский спорт 00:02
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика

Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Происшествия

В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте

Урал-пресс-информ 00:59
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Коммерсантъ вчера в 05:35
Футбол

Комбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Хоккей

Кузнецов: «Не задумывался, какое счастье играть в хоккей»

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, пропустивший первые три матча регулярного сезона НХЛ из-за дисквалификации за употребление кокаина, поделился своими ощущениями от времени, которое он провел в отстранении от хоккея.
ProstoProSport 01:32
Общество

В 14 районах Сахалинской области ждут циклон

Четырнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона.
Сахалин.Инфо 00:39
Наука

Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением, но он вам не понравится

Как полагают ученые, на животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете.
Naked Science вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь

В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.
Дни24 01:15
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