Происшествия
РБКСбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В пресс-службе отметили, что значительное количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в Сбербанке.
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с чего всё началось
Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.RT на русскомвчера в 15:20
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Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Шоу-бизнес
В Иране арестовали «двойника» Анджелины Джоли
Иранского "двойника" Анджелины Джоли арестовали, обвинив в богохульстве и пропаганде насилия.
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Авто
В России отзывают автомобили Lada Granta из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзовет около 4 тысяч автомобилей Lada Granta из-за неисправности тормозов. Об этом сообщили в Росстандарте.
Политика
Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
Армия и оружие
Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии
Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в овертайме
Политика
В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе «Северного потока-2»
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Экономика
Речь главы парламента Хакасии в Совете Федерации посмотрели 1 млн раз
Ролик с выступлением председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева в Совете Федерации РФ набрал 1 млн просмотров за сутки.
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Армия и оружие
Стало известно, как Минобороны использует автобусы в случае войны
В Министерстве обороны рассказали, как в случае войны будут использованы автобусы.
Авто
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком
VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Политика
Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца
Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Происшествия
В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Хоккей
Кузнецов: «Не задумывался, какое счастье играть в хоккей»
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, пропустивший первые три матча регулярного сезона НХЛ из-за дисквалификации за употребление кокаина, поделился своими ощущениями от времени, которое он провел в отстранении от хоккея.
Общество
В 14 районах Сахалинской области ждут циклон
Четырнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона.
Наука
Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением, но он вам не понравится
Как полагают ученые, на животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь
В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.