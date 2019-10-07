Происшествия

Вести.RuВести.RuСотрудник Сбербанка продал данные о 5 тысячах карт клиентов

Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов. Преступные действия были совершены несколькими траншами.
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Как сообщили
 в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
RT на русскомвчера в 15:20

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Главные новости к утру 8 октября

Коммерсантъ00:00

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов

РИА Новостивчера в 16:15

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

РБКвчера в 14:53

В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Интерфаксвчера в 15:24

Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

ТАССвчера в 15:23

Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов

Ведомостивчера в 14:53

Появились новые факты в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка

Известиявчера в 16:11
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Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
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Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

iReactor вчера в 15:01
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Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Авто

В Новосибирске разработают летающий автомобиль

Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
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Происшествия

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM вчера в 02:39
Наука

Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету

Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт 05 октября в 17:35
Интернет

«Яндекс» выделил конкурентам строку

Компания представила новый способ продвижения в поиске "Яндекс" предложил рынку новый формат рекламы в поисковой выдаче, визуально напоминающий "колдунщики", через которые компания продвигает собственные сервисы.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Армия и оружие

Сирийские саперы уничтожили убежище террористов в Идлибе

Народные новости вчера в 22:59
Экономика

Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года

В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.
66.ru вчера в 23:37
Футбол

Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»

Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России

Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 06 октября в 12:14
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты

Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp

Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова 06 октября в 19:28
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Армия и оружие

Британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

РБК вчера в 19:15
Происшествия

ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия

В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги

Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 06 октября в 20:00
Футбол

Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:05
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