с чего всё началось

Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов. Преступные действия были совершены несколькими траншами.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Авто В Новосибирске разработают летающий автомобиль Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

Интернет «Яндекс» выделил конкурентам строку Компания представила новый способ продвижения в поиске "Яндекс" предложил рынку новый формат рекламы в поисковой выдаче, визуально напоминающий "колдунщики", через которые компания продвигает собственные сервисы.

Экономика Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.

Футбол Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“» Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.