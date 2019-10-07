с чего всё началось

В пресс-службе отметили, что значительное количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в Сбербанке.

Наука Названы самые безопасные страны при апокалипсисе В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.

Футбол Это’О поделился мнением о Гвардиоле Камерунец объявил о завершении карьеры в 2019 году. С 2008 по 2009 год Это'О работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне».

Происшествия Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.

Единоборства Конор Макгрегор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив бой в Москве Конор написал, выложив момент из легендарного боя против Хабиба: - Черт, давай потанцуем в Москве, детка, - и к этому посланию в твиттере прилагались ругательные хэштеги в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Происшествия Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.

Гаджеты Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.

Происшествия Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Самолет экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира 7 октября в 15:34 в международном аэропорту «Воронеж» имени Петра I вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Utair.

Кино Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.

Политика Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Футбол Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U19 Новым наставником сине-гранатовых стал Артига Франк. Вальдес работал на своем посту с июля 2019 года. Он подписал контракт по схеме 1+1.

Гаджеты Цены и характеристики Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыты до анонса Презентация флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL состоится 15 октября, но уже раскрыты практически все их характеристики, а также инсайдер опубликовал данные по стоимости.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Фигурное катание Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.

Политика Вашингтон вводит санкции против 28 китайских компаний В министерстве торговли США приняли решение внести в санкционный список 28 компаний из Китая из-за ситуации с уйгурами в КНР.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.