Происшествия

РБКРБКСбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В пресс-службе отметили, что значительное количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в Сбербанке.
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с чего всё началось
Сбербанк вечером 7 октября опубликовал сообщение
 «о дополнительных фактах, выявленных в ходе расследования по обнаружению канала утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов».
Коммерсантъ16:15

Подробнее о событии

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов

РИА Новости16:15

Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

ТАСС15:23

В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Интерфакс15:24

Появились новые факты в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка

Известия16:11

Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов

Ведомости14:53

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

РБК14:53

Служба безопасности Сбербанка нашла виновника утечки учётных записей по кредитным картам

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