Происшествия
РБКСбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В пресс-службе отметили, что значительное количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в Сбербанке.
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с чего всё началось
Сбербанк вечером 7 октября опубликовал сообщение «о дополнительных фактах, выявленных в ходе расследования по обнаружению канала утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов».Коммерсантъ16:15
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