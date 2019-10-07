Происшествия
РИА НовостиСбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов
Сбербанк заявил о новых утечках личной информации клиентов. Об этом сообщается на сайте компании. Служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами обнаружила, что сотрудник, причастный к уже известной утечке данных 200 клиентов, совершил еще одно преступление.
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с чего всё началось
Сбербанк вечером 7 октября опубликовал сообщение «о дополнительных фактах, выявленных в ходе расследования по обнаружению канала утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов».Коммерсантъ16:15
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Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
Здоровье
Что на самом деле произошло в онкоцентре Блохина
"Зарплата была срезана для медицинских сестёр в среднем на 50 тысяч, для врачей - в среднем на 70 тысяч за последние два месяца", - заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич.
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Хоккей
«Спартак» переиграл СКА в овертайме
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Общество
Правнуку Сталина пригрозили убийством из-за квартиры
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад заявил, что в его адрес поступают угрозы расправой, пишет «МК».
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Спорт
Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.
Происшествия
Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске
Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
Футбол
«Барселона» до сих пор не рассчиталась с «Бордо» за трансфер Малкома
Политика
Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России
«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, семья Кардашьян крестила трех детей.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.