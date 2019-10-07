с чего всё началось

Сбербанк заявил о новых утечках личной информации клиентов. Об этом сообщается на сайте компании. Служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами обнаружила, что сотрудник, причастный к уже известной утечке данных 200 клиентов, совершил еще одно преступление.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».

Здоровье Что на самом деле произошло в онкоцентре Блохина "Зарплата была срезана для медицинских сестёр в среднем на 50 тысяч, для врачей - в среднем на 70 тысяч за последние два месяца", - заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.