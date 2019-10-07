с чего всё началось

Большинство карт уже перевыпустили, угрозы для средств клиентов нет. На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование и нашел злоумышленника, который работал в компании.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Единоборства Узбекский боец Нурматов скончался после поединка в Грозном Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100.

Здоровье Названы продукты, провоцирующие рост камней в почках Медики назвали продукты, которые провоцируют отложение и рост камней в почках. Такая пища в большинстве своем богата на меламин.

Политика Песков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера» Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после волны массовых акций протеста на Украине ответил на критику своей «формулы» по Донбассу.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Политика В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Армия и оружие По маршрутам военного времени: рейсовые автобусы призовут в армию В случае объявления военного положения Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт.

Здоровье В Минздраве допустили возможность запрета вейпов в России Киселев-Романов уточнил, что для запрета вейпов в России сначала потребуется собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смерти 18 человек в США стали заболевания, вызванные именно курением вейпов.

Игры Red Dead Redemption 2 PC: выход запланирован на ноябрь Поклонники дождались официального анонса даты релиза игры – Red Dead Redemption 2 выйдет на PC уже 5 ноября.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.

Армия и оружие Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений.

Происшествия Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Происшествия Полицейский покончил с собой в здании МВД Татарстана Трагедия с сотрудником полиции произошла в одном из зданий МВД Республики Татарстан.