с чего всё началось

Большинство карт уже перевыпустили, угрозы для средств клиентов нет. На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование и нашел злоумышленника, который работал в компании.

Наука В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.

Фигурное катание Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.

Гаджеты Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4 Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.

Политика Кого вообще мы в депутаты выбираем: почему Юмашева час «беседовала» с ФБР? Согласие депутата Юмашевой вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения лица, представляющего государство за рубежом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о допросе депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка.

Наука В России разработают судно для подъема затонувших кораблей Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.

Гаджеты Кнопку «Пуск» сломало обновление Windows 10 Проблемы пользователям принесло обновление Windows 10 под номером KB4517211.

Политика Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3% Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Армия и оружие Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.

Шоу-бизнес Равшана Куркова рассказала, как поддерживает фигуру На своей странице в Instagram Равшана Куркова разместила пост, в котором рассказала, как поддерживает фигуру.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Кино Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".

Политика В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина «В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.

Общество Врач назвал симптомы рака на теле человека Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве восстановлено Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы полностью восстановлено, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в Twitter.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

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Политика AP: власти США пытались сменить руководство «Нафтогаза» AP: власти США пытались сменить руководство «Нафтогаза» Круг бизнесменов и спонсоров Республиканской партии США, связанных с президентом Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, потерпели неудачу, пытаясь сменить руководство украинской государственной газовой компании «Нафтогаз».

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.