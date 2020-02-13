Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК01:00

Подробнее о событии

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

RT на русском03:27

Безработица среди «условных Ивановых» ощутимо выросла за год

Росбалт03:16

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

РБК01:00

Сбербанк сообщил о росте безработицы среди среднего класса

Коммерсантъ02:56

В России зафиксировали рост безработицы у среднего класса

ГЛАС.RU02:25

Сбербанк выявил рост уровня безработицы среди россиян среднего класса

БИЗНЕС Online01:29

Сбербанк зафиксировал рост безработицы у среднего класса

Forbes03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

РИА Новости вчера в 16:56
Гаджеты

Canon представила зеркалку 850D с обновлённым автофокусом и видео 4K

Rebel EOS T8i (в наших краях — 850D) является новейшим флагманом Canon в своей серии и обладает довольно внушительным набором функций, включая новый процессор Digic 8.
3DNews 00:45
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Транспорт

Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге

Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Санкт-Петербургские ведомости 01:50
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Общество

Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»

Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 05:01
Происшествия

СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

РИА Новости 02:14
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
РИА Новости вчера в 23:47
Авто

Новый Kia Mohave получит в России 6-местную версию

Продажи нового Kia Mohave на местном для компании корейском авторынке начались в сентябре 2019 года.
Daily-Motor.Ru вчера в 01:35
Хоккей

Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина

Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Sports.ru вчера в 22:31
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс вчера в 18:16
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Наука

В янтаре обнаружили часть птицы, жившей почти 100 млн лет назад

В Мьянме ученые обнаружили янтарь, в котором содержится фрагмент крыла птицы, жившей 99 млн лет назад.
Pravda.Ru 11 февраля в 03:36
Кино

Sony снимет новый совместный фильм с Marvel

Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Kinonews.ru 11 февраля в 12:23
Происшествия

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
РБК 03:27
Армия и оружие

Британия окажет помощь украинскому флоту

Великобритания окажет помощь Военно-морским силам Украины (ВМСУ) в усилении инфраструктуры и подготовке военных моряков.
Военное обозрение 03:17
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 11 февраля в 10:25
Общество

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия вчера в 14:43
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Авто

Tesla отзовет 15 тыс. Model X из-за проблем с усилителем руля

Мой Брянск 03:22
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное