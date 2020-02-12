с чего всё началось

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Гаджеты Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Экономика В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).

Экономика Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Политика Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Экономика Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка По словам главы Сбербанка, дивидендная доходность банка позволяет говорить о том, что ФНБ получит значительно больший доход от акций, чем от любых других инвестиций.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.