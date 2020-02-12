Экономика
РБКСбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».Коммерсантъвчера в 06:09
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Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Экономика
Глазьев: политика правительства и ЦБ превратила Россию в «дойную корову»
По мнению Глазьева, Россию кризис касается как «периферию западной экономики».
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Гаджеты
Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП
Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом
Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Экономика
В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций
Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Общество
В Египте нашли более 80 древних захоронений с глиняными гробницами
Египетские археологи обнаружили 83 древних захоронения в районе Умм аль-Хальджан провинции Дакахлия.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Экономика
Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка
По словам главы Сбербанка, дивидендная доходность банка позволяет говорить о том, что ФНБ получит значительно больший доход от акций, чем от любых других инвестиций.
Кино
Режиссер Клим Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге Глуховского
Режиссер Клим Шипенко (фильм "Холоп") снимет сериал "Пост" по аудиокниге писателя Дмитрия Глуховского.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Футбол
«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»
Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".