Экономика
МонаВистаУ среднего класса в России Сбербанк выявил рост безработицы
Среди людей, которые условно можно отнести к среднему классу в последние годы растет количество безработных. Об этом свидетельствуют результаты проведенного по поручению Sberbank CIB исследовательским агентством Cint исследования, передает РБК.
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с чего всё началось
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.РБК13 февраля в 01:00
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Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса
RT на русском13 февраля в 03:27
Сбербанк выявил рост уровня безработицы среди россиян среднего класса
БИЗНЕС Online13 февраля в 01:29
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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