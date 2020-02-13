Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.

с чего всё началось

Специалисты рассказали, что уровень безработицы среднего класса вырос за год до 11,9%. Об этом сообщает «РБК». По информации издания, в 2018 году показатели не превышали отметки в 10,9%. В Росстате отметили, что, несмотря на это, в целом по стране доля безработных снижается.

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