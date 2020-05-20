Экономика
ВедомостиСбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По заявлению Сбербанка, на сервис «ДомКлик» приходится 34 023 принятые заявки. По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
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Музыка
Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»
Городовой вчера в 07:45
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
Экономика
Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю
В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.
РБК 11:24
Путешествия
Хорватия пускает туристов без справок и тестов
Как рассказал Profi.Travel, глава представительства Хорватского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Райко Ружичка, «все туристы прибывают по земле, никаких справок о здоровье и тестов от них не требуется, кроме стандартной анкеты, в которую надо вписать цель поездки и место проживания».
Profi.travel 12:09
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
Здоровье
Странные симптомы вернулись к людям, переболевшим коронавирусом
У 5% людей, поборовших коронавирус, продолжают проявляться странные симптомы, сообщает «Московский комсомолец».
Live24 04:44
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Политика
В России отложили военный призыв для выпускников школ
Военный призыв для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы, в этом году отложен из-за ситуации с коронавирусом.
FlashNord 08:02
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Общество
Мурашко: все компенсации медикам были выплачены к 15 мая
К 15 мая все компенсации медперсоналу, работающему с заразившимися коронавирусом COVID-19, были выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:51
Футбол
«Ювентус» выставил Хедиру на трансферный рынок
Туринский клуб сделал выбор в пользу другого хавбека — Блеза Матюиди, с которым недавно продлил контракт до 2021 года.
Soccer.ru 04:47
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
РИА Новости 16:08
Армия и оружие
Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии
В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Здоровье
Игорь Руденя рассказал, когда медики Тверской области получат выплаты
Сегодня 21 мая в прямом эфире телеканала «Россия 24 – Тверь» губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Тверские ведомости 14:07
Общество
Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой
Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Политика
Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Москва, 21 мая 2020, 12:20 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
REGNUM 05:20
Общество
Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике
Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки.
Тульские новости 06:35
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Кино
«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia вчера в 06:59
Общество
Россиянка рассказала о зарплате в 12 тысяч в больнице и была уволена
Сотрудницу регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра (бывшая Кировская клиническая больница №8) Веру Вотинцеву уволили после ее жалобы на низкую зарплату за работу в условиях карантина.
Lenta.ru 13:32