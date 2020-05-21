Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
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Сбербанк за восемь часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на годовой лимит

Коммерсантъ08:03

Сбербанк за восемь часов израсходовал годовой лимит заявок на сельскую ипотеку под 3%

Ведомости06:24

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

РИА Новости03:00

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке

ИА Красная Весна05:11

Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки

РБК05:16

Сбербанк исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки за 8 часов

Говорит Москва05:58

За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

TV Губерния02:11
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