Экономика
РИА НовостиСбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%
Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
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Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.
Lenta.ru 13:29
Общество
Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина на Кубани
На заседании глава региона обратился к жителям Кубани.
КП - Кубань 06:05
Кино
Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Политика
МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.
ТВ Центр 15:30
Общество
В Совфеде предложили уголовно наказывать за выплату «серых» зарплат
По мнению сенатора от Калужской области Артамонова, за выплату любой суммы в виде «серой» зарплаты работника следует привлекать к уголовной ответственности.
ИА Красная Весна 03:39
Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс 09:55
Игры
Инсайдер: Konami продолжает работу над переосмыслением Silent Hill
CyberSport.ru 09:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
Происшествия
Троих российских полицейских задержали после избиения педофила
Троих сотрудников уголовного розыска задержали в Новгородской области из-за того, что они избили педофила.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Происшествия
СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка
Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия 15:27
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты
Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании.
РБК 15:39
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Авто
Новый седан Kia Optima станет полноприводным
Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня 08:52
Экономика
Правительство отказалось от идеи создания госкорпорации «Росшельф»
Правительство решило отказаться от создания госкорпорации «Росшельф», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Компания 09:35
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид работала на Неделе моды беременной
Примерно месяц назад стало известно, что модель ждет ребенка. Недавно Джиджи Хадид пообщалась в прямом эфире с визажистом Эрин Парсонс.
Popcornnews.ru 08:40
Здоровье
В Новгородской области нашли коронавирус в детском саду
Источником заражения стал медик, который также работал еще в одном дошкольном детском учреждении.
REGNUM 15:08
Здоровье
Названы округа-лидеры по числу зараженных коронавирусом в Подмосковье
Самым «зараженным» городским округом Подмосковья является Красногорск (1498 инфицированных).
Live24 вчера в 02:16
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Microsoft объявила дату выхода Sea of Thieves в Steam — 3 июня.
Игромания.ру 11:55