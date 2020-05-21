Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

Политика Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.

Кино Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон. 4

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 143

Политика МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.

Общество Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ 21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). 1,4K

Авто Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux. 5

Происшествия СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк". 18

Экономика «Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании.

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 165

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 911

Общество Глава Алушты извинилась за слова про собак Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 79

Шоу-бизнес Джиджи Хадид работала на Неделе моды беременной Примерно месяц назад стало известно, что модель ждет ребенка. Недавно Джиджи Хадид пообщалась в прямом эфире с визажистом Эрин Парсонс.