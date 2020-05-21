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Гаджеты AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами. 4

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