Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
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Сбербанк сообщил о высоком спросе на сельскую ипотеку

Rambler News Service06:16

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

РИА Новости03:00

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке

ИА Красная Весна05:11

Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки

РБК05:16

Сбербанк за восемь часов с момента запуска «Сельской ипотеки» принял годовой лимит заявок на 3 млрд рублей

Новости Воронежа03:22

Сбербанк исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки за 8 часов

Говорит Москва05:58

За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

TV Губерния02:11
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
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Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
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Футбол

Футболист «Арсенала» сообщил, что АПЛ возобновится 20 июня

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ювентус» не будет продавать Де Лигта «Барселоне».
ГЛАС.RU 02:21
Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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Экономика

Генри Полсон сказал, что угрожает доллару

Полсон сказал, что реально угрожает доллару.
Evo-rus.com 05:26
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Энергетика

Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 04:11
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Общество

Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать

В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
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Футбол

Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Общество

Правительство РФ направит в помощь автопрому 25 млрд рублей

REGNUM 06:08
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Экономика

Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг

Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Газета.Ru 03:58
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Экономика

Госдума ввела льготы не для всех арендаторов

Определены сроки, в течение которых это производится — 14 дней, и в данном случае право одностороннего расторжения договора аренды возникает в том случае, если арендатору отказали.
REGNUM 06:05
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Здоровье

Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца

По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность представляют продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).
Родной город 05:23
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
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Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
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Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
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Политика

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
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Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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Гаджеты

Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X

Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 06:21
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
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Экономика

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
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Общество

У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
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Общество

В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»

Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
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Гаджеты

У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Общество

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
Вечерняя Москва вчера в 05:11
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Музыка

Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»

Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
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Общество

Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
RT на русском 19 мая в 22:31
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