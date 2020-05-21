Экономика
ИА Красная ВеснаСбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке
Годовой лимит заявок по «Сельской ипотеке» принял Сбербанк за 8 часов с момента старта программы, 21 мая заявила пресс-служба банка. Сбербанк начал принимать заявки на «Сельскую ипотеку» с 20 мая.
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Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Армия и оружие
Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России
Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны.
Вестник Кавказа вчера в 09:21
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Гаджеты
Россияне переключили внимание на более дешевые модели смартфонов
В апреле текущего года, по сравнению с февралем, россияне стали меньше приобретать дорогие модели смартфонов, выбирая более дешевые варианты.
Faktom 06:30
Общество
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах
Президент России Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса.
RT на русском 09:14
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Политика
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 09:56
Политика
Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Краснодарского края
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок.
Вечерняя Москва 10:22
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
RT на русском 06:35
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Здоровье
Госпиталь в манеже стадиона «Арсенал» откроется 30 мая
21 мая губернатор Алексей Дюмин проверил ход работ по созданию инфекционного госпиталя для больных коронавирусом на базе манежа стадиона "Арсенал".
Тульская пресса 08:39
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Глава Башкирии сообщил, за что будет менять главных врачей больниц
Главе Башкортостана Радию Хабирову поступает информация о том, что люди не могут попасть на прием к врачам.
Башинформ 06:31
Футбол
Уткин прокомментировал продление контракта ЦСКА с Гончаренко
Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал свое мнение о решении ЦСКА продлить контрактное соглашение с Виктором Гончаренко.
Vprognoze.ru 11:12
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
Экономика
Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa 05:57
Армия и оружие
Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше
В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
Городовой вчера в 06:31
Общество
Музеи в регионах могут начать работу с 1 июня
Музеи в регионах России могут начать работу с 1 июня при одобрении региональных властей, сообщила в четверг глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
ТАСС 11:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье, экипаж погиб
Вертолет Ми-8 Минобороны разбился близ подмосковного Клина, экипаж из трех человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Подмосковье Сегодня 19 мая в 16:30