Годовой лимит заявок по «Сельской ипотеке» принял Сбербанк за 8 часов с момента старта программы, 21 мая заявила пресс-служба банка. Сбербанк начал принимать заявки на «Сельскую ипотеку» с 20 мая.

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке

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