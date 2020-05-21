Экономика
ИА Красная ВеснаСбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке
Годовой лимит заявок по «Сельской ипотеке» принял Сбербанк за 8 часов с момента старта программы, 21 мая заявила пресс-служба банка. Сбербанк начал принимать заявки на «Сельскую ипотеку» с 20 мая.
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Политика
Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18:30
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Политика
В США призвали ввести санкции против КНР для «защиты статуса Гонконга»
Как пишет газета, сенаторы Крис Ван Холлен и Пэт Туми подготовили двухпартийный законопроект, нацеленный на «защиту прав человека в Гонконге» и на «давление на Китай в целях сохранения особого статуса территории».
RT на русском 18:52
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания 05:50
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Путин отметил эффективную работу системы образования во время пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания заявил, что отечественная система образования "достойно выдержала" испытания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
ПолитРоссия 07:34
Гаджеты
Телевизор для дачи Samsung The Terrace оценен в $3455
Megaobzor.com 15:05
Футбол
Николич пока не получил разрешение на работу в России
По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России.
Спорт-Экспресс 14:25
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Авто
В Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже
В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге обнаружили ВАЗ-21063, который 30 лет простоял в гараже.
Piter.tv 10:24
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара
В последующие годы курс доллара начнет снижаться. В 2022 году он составит 73,3 рубля, а в 2023 году – 72,1 рубля.
Профиль 16:51
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Стали известны особенности проведения ЕГЭ
Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».
Lenta.ru 19:01
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Экономика
Правительства могут запретить покупку золота частным лицам
Правительства могут запретить иметь золото в частной собственности, если потеряют контроль над инфляцией в результате коронавирусного кризиса, считает Криспин Одей, один из самых известных управляющих хедж-фондом в Европе.
Profinance.ru 02:17
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре населения России
Москва, 21 мая 2020, 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM 05:48