Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке

Годовой лимит заявок по «Сельской ипотеке» принял Сбербанк за 8 часов с момента старта программы, 21 мая заявила пресс-служба банка. Сбербанк начал принимать заявки на «Сельскую ипотеку» с 20 мая.
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Сбербанк за восемь часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на годовой лимит

Коммерсантъ08:03

Сбербанк исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки за 8 часов

Говорит Москва05:58

За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

TV Губерния02:11

Сбербанк сообщил о высоком спросе на сельскую ипотеку

Rambler News Service06:16

Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки

РБК05:16

Сбербанк за восемь часов израсходовал годовой лимит заявок на сельскую ипотеку под 3%

Ведомости06:24

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

РИА Новости03:00
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