Экономика
ВедомостиСбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По заявлению Сбербанка, на сервис «ДомКлик» приходится 34 023 принятые заявки. По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.
Lenta.ru 08:11
Политика
ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса
В связи с коронавирусом пункты проведения Единого государственного экзамена будут оснащены средствами индивидуальной защиты, участникам и организаторам измерят температуру, а ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня, чтобы избежать скопления сдающих, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Интерфакс 08:12
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов
RT на русском 06:43
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга смягчила режим для помощи детям
Главный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова разрешила во время пандемии размещать детей в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи.
DP.RU 07:15
Общество
Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает «реально много денег»
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев LIVE" рассказал о своих доходах. Так, он заявил, что получает "реально много денег".
РИА Новости 08:05
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Культура
Деятели культуры обсудили выход искусства в онлайн
В прямом эфире участники встречи обсудили процесс масштабной цифровизации культурной сферы в России и жизнь искусства в новой реальности.
REGNUM 08:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Курс рубля показал рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов в четверг, согласно данным Московской биржи, передает Газета.ru.
РИАМО 03:56
Общество
Путин призвал выделить дополнительные места в вузах
В высших учебных заведениях необходимо выделить дополнительные места, чтобы на бесплатное обучение могли претендовать не менее 60% выпускников.
78.ru 07:55
Экономика
Генри Полсон сказал, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa 05:57
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
Общество
В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая
В Московской области с понедельника, 25 мая, планируется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).
RT на русском 06:35
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру вчера в 13:15
Наука
Фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера
Как выяснила группа ученых, фитнес помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера, улучшая память.
Газета DAILY 07:38
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru 03:31
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса 06:53
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
Гаджеты
Motorola планирует сделать новый складной Razr в сентябре
Новый Razr от Motorola, возрождение классического форм-фактора со складным экраном, определенно не является идеальным устройством, так как его производительность и камера ниже номинального.
ITZine.ru 02:47
Гаджеты
В России вырос спрос на недорогие смартфоны
Пандемия коронавируса привела к росту спроса не недорогие смартфоны.
iReactor 04:41
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН вчера в 01:01
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46