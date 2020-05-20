По заявлению Сбербанка, на сервис «ДомКлик» приходится 34 023 принятые заявки. По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.

Сбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей

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