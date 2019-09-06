Финансы
ИнтерфаксСбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,7%
Сбербанк России за январь-август 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7% - до 593,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
BFM.ru 02:59
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.
РБК 00:03
Политика
Путин обеспокоился маткапиталом
Президент России Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, чтобы «у людей не стырили эти деньги».
Lenta.ru 02:43
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Футбол
Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет
В 1913 году датчане разгромили шведов в товарищеском матче со счетом 10:0.
Sport24.ru 01:27
Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Экономика
ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ вчера в 15:42
Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Общество
В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже
В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru вчера в 12:37
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Происшествия
МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве
МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском вчера в 15:02
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Спорт
Кастер Семеня начнет карьеру в футболе
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня стала футболисткой команды JVW (ЮАР), сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 01:52
Политика
Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР
Как ранее сообщал News Front, допрос Петра Порошенко в ГБР должен был пройти еще во вторник.
Новостной фронт 03:32
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Общество
«Одноклассники» запустили специальный раздел для поддержки региональных СМИ
"Одноклассники" запустили специальную вкладку "Новости региона" для поддержки местных средств массовой информации.
ТАСС 03:00