Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииСбербанк за январь получил рекордную прибыль в 80 млрд рублей

Самая крупная финансовая организация страны - Сбербанк - в январе этого года получила рекордную прибыль в размере 80 млрд рублей, передает ОТР. Герман Греф сообщил Владимиру Путину, за счет чего удалось добиться такого успеха.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известиявчера в 06:20

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:52

Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу

Rambler News Serviceвчера в 06:51

«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ruвчера в 06:48

Фабрика быстрых кредитов

Российская газетавчера в 07:55

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАССвчера в 06:13

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUMвчера в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Политика

Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах

Реагировать на нарушения на митингах необходимо, иначе может дойти до уличных беспорядков, объяснил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 02:28
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Политика

Путин объяснил смысл закона об иностранных агентах

Российский лидер рассказал о целях закона об иностранных агентах в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
News.ru 02:16
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
ТАСС 03:19
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Происшествия

Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
РИА Новости 00:40
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 02:48
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Общество

В России в 2019 году предотвратили 34 теракта

В 2019 году в России силами правоохранительных органов были предотвращены 34 теракта.
Деловое.ТВ 03:57
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ вчера в 06:14
Армия и оружие

Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника

Меткими ударами была уничтожена колонну бронированной техники основных сил условного противника.
Волгоградская правда 04:57
Политика

Путин внес законопроект о признании брака союзом мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин внес сегодня собственный законопроект об изменениях в Конституцию.
DixiNews вчера в 11:05
Общество

Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
РИА Новости 02:57
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Политика

ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Футбол

Дель Пьеро назвал трёх лучших футболистов из России

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, на его взгляд, футболистов из России.
Чемпионат 03:53
Армия и оружие

Сирийская армия освободила ряд населенных пунктов на востоке Идлиба

Взгляд.ру 03:22
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Газета.Ru 01:06
Футбол

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Soccer.ru вчера в 11:47
Армия и оружие

Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы

Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Российская газета вчера в 03:55
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное