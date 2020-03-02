Экономика
Общественное телевидение РоссииСбербанк за январь получил рекордную прибыль в 80 млрд рублей
Самая крупная финансовая организация страны - Сбербанк - в январе этого года получила рекордную прибыль в размере 80 млрд рублей, передает ОТР. Герман Греф сообщил Владимиру Путину, за счет чего удалось добиться такого успеха.
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Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 06:51
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Политика
Путин объяснил необходимость реагирования на нарушения на митингах
Реагировать на нарушения на митингах необходимо, иначе может дойти до уличных беспорядков, объяснил президент Владимир Путин.
Политика
Путин объяснил смысл закона об иностранных агентах
Российский лидер рассказал о целях закона об иностранных агентах в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Происшествия
Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Общество
В России в 2019 году предотвратили 34 теракта
В 2019 году в России силами правоохранительных органов были предотвращены 34 теракта.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Армия и оружие
Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника
Меткими ударами была уничтожена колонну бронированной техники основных сил условного противника.
Политика
Путин внес законопроект о признании брака союзом мужчины и женщины
Президент РФ Владимир Путин внес сегодня собственный законопроект об изменениях в Конституцию.
Общество
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Политика
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Футбол
Дель Пьеро назвал трёх лучших футболистов из России
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, на его взгляд, футболистов из России.
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.
Футбол
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Армия и оружие
Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы
Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.