Самая крупная финансовая организация страны - Сбербанк - в январе этого года получила рекордную прибыль в размере 80 млрд рублей, передает ОТР. Герман Греф сообщил Владимиру Путину, за счет чего удалось добиться такого успеха.

Сбербанк за январь получил рекордную прибыль в 80 млрд рублей

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