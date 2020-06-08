По словам одного из источников, доля структуры Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой (сейчас у банка так же, как и у Мамута, 46,5%). Еще три источника РБК сообщили, что переговоры об увеличении доли Сбербанка в холдинге ведутся, но детали не уточнили.

с чего всё началось

Сбербанк ведет переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о сокращении его доли в медиахолдинге. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения. По словам одного из собеседников издания, доля Мамута в Rambler может сократиться с 46,5% до 40%.

Сбербанк задумался об увеличении доли в Rambler Group

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