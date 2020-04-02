Коронавирус
ВедомостиСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары
В первой половине этой недели люди снимали на 70% меньше наличных, чем обычно, в офисах Сбербанка и на 28% меньше в его банкоматах, сообщает пресс-служба госбанка. Банк также зафиксировал снижение на 25% по сравнению с предыдущей неделей продаж и выдачи со вкладов долларов США.
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Футбол
Тренер вратарей «Спартака» — о первой встрече с Черчесовым: «Пропустили по пиву»
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчик рассказал о знакомстве с главным тренером России Станиславом Черчесовым.
Общество
Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса
Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
Здоровье
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России
Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Футбол
Чемпионат Италии могут возобновить 20 мая
Напомним, что прошлый чемпионат Италии досрочно выиграл «Ювентус».
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Армия и оружие
Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»
Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек, все они находятся на стационарном лечении.
Экономика
Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным
В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
Происшествия
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус
У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Штраф до 30 тысяч рублей грозит нарушителям карантина в Челябинске
За нарушение самоизоляции будут штрафовать до 30 тысяч рублей, а в случае заражения других предусмотрена уголовная ответственность.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.