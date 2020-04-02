Коронавирус

ВедомостиВедомостиСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары

В первой половине этой недели люди снимали на 70% меньше наличных, чем обычно, в офисах Сбербанка и на 28% меньше в его банкоматах, сообщает пресс-служба госбанка. Банк также зафиксировал снижение на 25% по сравнению с предыдущей неделей продаж и выдачи со вкладов долларов США.
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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Тренер вратарей «Спартака» — о первой встрече с Черчесовым: «Пропустили по пиву»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчик рассказал о знакомстве с главным тренером России Станиславом Черчесовым.
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Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Газета.Ru 20:35
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
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За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

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Российская газета вчера в 07:16
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
Радио Комсомольская правда 15:59
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия 20:01
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Происшествия

Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

Тайга.инфо 07:32
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
ToDay News Ufa 15:48
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Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
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Чемпионат Италии могут возобновить 20 мая

Напомним, что прошлый чемпионат Италии досрочно выиграл «Ювентус».
Нева Спорт 05:39
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В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
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Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 11:37
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Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
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Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие

Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»

Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
Военное дело 03:30
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Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек, все они находятся на стационарном лечении.
Известия 09:56
Экономика

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
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В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
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Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
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Штраф до 30 тысяч рублей грозит нарушителям карантина в Челябинске

За нарушение самоизоляции будут штрафовать до 30 тысяч рублей, а в случае заражения других предусмотрена уголовная ответственность.
Вечерний Челябинск 03:32
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Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
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