Коронавирус

РБКРБКСбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

В первой половине этой недели объем снятия наличных рублей существенно упал: при снятии в офисах снижение составило 70%, а в банкоматах — 28%. Продажа долларов США и их выдача с вкладов клиентов снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом

В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Piter.tv 03:48
Общество

РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы

Российские власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК.
РИА Новости 03:30
Общество

«Ъ»: в России могут продлить нерабочую неделю

Следующая неделя (с 6 по 12 апреля) в России может также быть нерабочей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:34
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму пытавшихся уехать в Сирию исламистов

Известия 04:23
Общество

На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов

В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Российская газета 03:17
Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения короноавирусной инфекцией.
Газета.Ru 04:28
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru вчера в 05:59
Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Большой бизнес вчера в 17:52
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество

В ФМБА сообщили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Специалисты предполагают, что пик заболеваемости вирусом в России еще не пройден, однако уже к лету ситуация должна нормализоваться.
Газета.Ru 01:58
Политика

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг»: общероссийское голосование приобретает характер права «вето»

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" представила доклад, посвященный правовым и организационным аспектам процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 03:24
Общество

В России введены штрафы за нарушение карантина

Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Карелинформ 02:50
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации.
РИА Новости вчера в 12:17
Политика

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Газета.Ru вчера в 19:13
Происшествия

В Калининграде выявили 7 новых зараженных COVID-19

Справка "РГ" По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 2 апреля, в Калининградской области обследовано на COVID-19 4374 человека, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека.
Российская газета 04:12
Наука

Учёные: В присутствии других людей человек ест часто и малыми порциями

Актуальные Новости вчера в 13:30
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж 04:05
Космос

Илон Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться приложением Zoom

Компания SpaceX под руководством Илона Маска ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций.
ТАСС 02:49
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Газета.Ru 02:48
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное