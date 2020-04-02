Коронавирус
РБКСбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции
В первой половине этой недели объем снятия наличных рублей существенно упал: при снятии в офисах снижение составило 70%, а в банкоматах — 28%. Продажа долларов США и их выдача с вкладов клиентов снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.
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Общество
В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом
В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Общество
РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы
Российские власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК.
Общество
«Ъ»: в России могут продлить нерабочую неделю
Следующая неделя (с 6 по 12 апреля) в России может также быть нерабочей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Общество
На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов
В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Здоровье
В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения короноавирусной инфекцией.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Общество
В ФМБА сообщили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Специалисты предполагают, что пик заболеваемости вирусом в России еще не пройден, однако уже к лету ситуация должна нормализоваться.
Политика
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг»: общероссийское голосование приобретает характер права «вето»
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" представила доклад, посвященный правовым и организационным аспектам процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Общество
В России введены штрафы за нарушение карантина
Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации.
Политика
Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Происшествия
В Калининграде выявили 7 новых зараженных COVID-19
Справка "РГ" По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 2 апреля, в Калининградской области обследовано на COVID-19 4374 человека, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека.
Наука
Учёные: В присутствии других людей человек ест часто и малыми порциями
Здоровье
В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Космос
Илон Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться приложением Zoom
Компания SpaceX под руководством Илона Маска ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.