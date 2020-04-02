Коронавирус
ИзвестияСбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк. «Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Экономика
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Общество
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
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Общество
В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до конца апреля
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Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Общество
В Перми подтвердили коронавирус у скончавшейся журналистки
В Перми подтвердили коронавирус у скончавшейся журналистки Главный редактор пермской газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова, о смерти которой стало известно 31 марта, была заражена новым коронавирусом.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
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Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Здоровье
Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса
Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
Политика
МИД оценил отказ Киева от договоренностей по консультативному совету
На официальном сайте МИД РФ появился комментарий относительно отказа украинской стороны от договоренностей по консультативному совету.
Общество
Продление режима полной самоизоляции в Екатеринбурге до 30 апреля 2020 года: для чего продлили период самоизоляции
Глава государства объявил о продлении периода самоизоляции на 6 - 30 апреля 2020 года.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Спорт
Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде
Бывший многолетний президент Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги зимнего сезона в биатлоне и лыжных гонках, рассказал о знакомстве с Александром Тихоновым, раскрыл секрет сенсационной победы Юлии Чепаловой и объяснил, в чём феномен Александра Большунова.
Хоккей
Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»
21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс. "Чикаго" подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.
Общество
Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»
Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Политика
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
Энергетика
Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.