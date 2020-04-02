Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.

с чего всё началось

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности. По его словам, «никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными».

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

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