Коронавирус
КоммерсантъСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту
По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности. По его словам, «никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными».
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Гаджеты
Samsung бесплатно раздаёт смартфоны пациентам на карантине из-за коронавируса
Речь идёт о смартфонах и планшетах, которые, как указывает издание CNET, Samsung дарит коротающим время в карантине коронавирусным пациентам больниц.
Политика
Песков: прогнозы о пике эпидемии в РФ носят примерный характер
Москва, 2 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Все прогнозы, касающиеся пика прохождения Россией пандемии нового коронавируса, носят примерный характер и зависят от того, насколько эффективны принятые меры.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Биатлон
Правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва
Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра автомобилей
Транспорт
До 500 тысяч рублей: нарушивших карантин москвичей накажут штрафом
Москвичей смогут штрафовать за нарушение карантина.
Политика
Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ закрыть свои границы для въезда белорусов.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами
Самолет из Катара с 128 пассажирами прибыл в Санкт-Петербург, прилетевших отправили на карантин.
Экономика
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Экономика
Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах
Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Здоровье
Жителям Самарской области будут выдавать справки для посещения больниц
В связи с введенным на территории Самарской области режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса ограничил выход жителей региона из дома.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Китай отправил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн
Как уточнили в ведомстве, в груз весом 26 тонн входят различные медицинские товары: маски, термометры, а также защитные костюмы.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Здоровье
Медик «инфекционки»: «Наши случаи COVID-19 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»
На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, странах, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и где умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии.
Происшествия
Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Единоборства
Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
Сбор денег на борьбу с коронавирусом объявили власти Липецкой области
Администрация Липецкой области обратилась к местным жителям и компаниям с просьбой пожертвовать деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города с целью борьбы с коронавирусом и его последствиями.