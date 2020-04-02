Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности. По его словам, «никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными».
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с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Samsung бесплатно раздаёт смартфоны пациентам на карантине из-за коронавируса

Речь идёт о смартфонах и планшетах, которые, как указывает издание CNET, Samsung дарит коротающим время в карантине коронавирусным пациентам больниц.
3DNews 04:24
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Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании рассмотрит письмо ветеранов биатлона, тренеров и представителей судейского корпуса с призывом к отставке президента организации Владимира Драчёва.
RT на русском вчера в 09:46
Общество

Госдума изменила правила прохождения техосмотра автомобилей

ГТРК Владимир вчера в 01:19
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До 500 тысяч рублей: нарушивших карантин москвичей накажут штрафом

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Утро.ru вчера в 12:18
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ закрыть свои границы для въезда белорусов.
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МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Общество

Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

Самолет из Катара с 128 пассажирами прибыл в Санкт-Петербург, прилетевших отправили на карантин.
ТАСС 07:28
Экономика

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
Коммерсантъ 07:35
Экономика

Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах

Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Интерфакс 03:31
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

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Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Здоровье

Жителям Самарской области будут выдавать справки для посещения больниц

В связи с введенным на территории Самарской области режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса ограничил выход жителей региона из дома.
Самарская газета 06:39
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

Китай отправил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн

Как уточнили в ведомстве, в груз весом 26 тонн входят различные медицинские товары: маски, термометры, а также защитные костюмы.
Газета.Ru 08:05
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Здоровье

Медик «инфекционки»: «Наши случаи COVID-19 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»

На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, странах, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и где умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии.
Gorod48 08:15
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Единоборства

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За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Общество

Сбор денег на борьбу с коронавирусом объявили власти Липецкой области

Администрация Липецкой области обратилась к местным жителям и компаниям с просьбой пожертвовать деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города с целью борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Live24 08:14
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