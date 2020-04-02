Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности. По его словам, «никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными».
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Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

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РБК02:36

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ТАСС01:25
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Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
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Вышел трейлер продолжения зомби-экшена «Поезд в Пусан»

Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.
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Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
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Политика

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Lenta.ru 08:14
Армия и оружие

Пакистан предпочел старые советские танки Т-55 китайской новинке VT-4

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ФАН 06:21
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

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В Забайкалье запретили продажу алкоголя

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Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

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В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей

Личным составом полков ДПС ГИБДД города проводятся массовые проверки водителей, устанавливаются причины нарушения режима самоизоляции.
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Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
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США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

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Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
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Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
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