Экономика
РБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
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За пандемию зарплаты упали у половины работников. У кого они увеличились?
Деловой квартал (Екатеринбург)09:45
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Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Футбол
Букмекеры оценили шансы Смолова забить третий гол за «Сельту»
Букмекеры оценили шансы российского нападающего «Сельты» забить в оставшихся трех турах чемпионата Испании.
Metaratings вчера в 07:20
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
RT на русском 10:20
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Автоспорт
Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован до конца сезона
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию по итогам игры 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Metaratings 10:06
Общество
Свердловский губернатор объяснил всплеск смертности самоизоляцией
Губернатор уточнил, что корректно говорить о смертности в регионе можно будет на основе медицинской статистики за полгода, но она поступит позже.
URA.Ru 09:36
Здоровье
ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
Политика
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:38
Политика
Нарышкин: дело Сафронова не связано с профессиональной деятельностью
«Второе — задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта», — подчеркнул он.
REGNUM 04:57
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Общество
Главу УИК в Москве отстранили из-за подмены членов комиссии посторонними при голосовании
В Мосгоризбиркоме разбираются в ситуации в участковой избирательной комиссии №2756, председатель которой Ирада Алиева была уволена в связи с процессуальными нарушениями во время голосования по Конституции.
Коммерсантъ 08:59
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия
Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата
Губернатор Юты Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице штата Солт-Лейк-Сити в связи со вспыхнувшими в городе протестами, сообщает The Hill.
РИА Новости 10:06
Экономика
Банкротство химзавода «Аммоний» прекращено
Арбитражный суд Татарстана 10 июля утвердил мировое соглашение между госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и заводом удобрений «Аммоний».
Менделеевские новости 06:00
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Культура
Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке
Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
Vprognoze.ru 08:15
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
Газета.Ru 07:19
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02