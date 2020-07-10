Экономика

РБКРБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
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Исследование: у кого выросли и упали запрлаты в пандемию

Вести.Ru10:34

Сбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

Коммерсантъ10:29

Падение зарплат оказалось сильнее в крупном и среднем бизнесе

Finam.Ru07:55

Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

News.ru09:51

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

РБК09:02

Доходы работающих россиян в июне начали восстанавливаться

ПРАЙМ09:55

В Сбербанке изучили динамику зарплат россиян в пандемию

Банки.ру07:45
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,8K
Футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».
Моя Москва.онлайн 09:05
Политика

Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 10:46
1,2K
Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Газета.Ru 10:20
1K
Общество

Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб на протяжении двух недель активно обсуждает вопрос возобновления авиасообщения с другими странами.
RT на русском 10:58
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным

WomanHit.ru 11:02
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
26
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
8
Общество

Главу УИК в Москве отстранили из-за подмены членов комиссии посторонними при голосовании

Причиной увольнения госпожи Алиевой стало то, что за членов комиссии при составлении итогового протокола якобы выдали других людей.
Коммерсантъ 08:59
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Происшествия

В МИД опровергли информацию о «минировании» здания

В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
РИА Новости 10:45
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
2,7K
Армия и оружие

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
4
Общество

Появилась статистика смертности в России от коронавируса в мае

Коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5644 человек России, еще в 1800 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, заявил глава Росстата Павел Малков.
РИА Новости 10:27
8
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Единоборства

Масвидаль сбросил девять килограммов за четыре дня

Американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалю удалось сбросить девять килограммов за четыре дня ради участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на острове Яс в Абу-Даби.
Lenta.ru 10:51
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
296
Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
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Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами

Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
Газета.Ru 07:19
54
Происшествия

Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата

Губернатор Юты Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице штата Солт-Лейк-Сити в связи со вспыхнувшими в городе протестами, сообщает The Hill.
РИА Новости 10:06
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Автоспорт

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Будущее Себастьяна Феттеля в настоящий момент остается едва ли не главным вопросом Формулы 1. Неудивительно, что по ходу второго уик-энда на «Ред Булл Ринге» журналисты задавали гонщику вопросы по поводу взаимоотношений с самыми разными командами.
Motorsport.com Россия 08:02
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 08 июля в 01:21
25
Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55
21
Политика

Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
26
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
35
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
89
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