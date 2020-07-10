Экономика
РБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 10:46
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Общество
В Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией
В Колпинском районе Северной столицы на фасаде школы №511 рядом с российским флагом проходящая мимо девочка заметила радужный.
Gazeta.SPb 09:29
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Футбол
Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR
Домашний матч казанского "Рубина" против "Ростова" в рамках 29-го тура РПЛ перенесен с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.
Реальное время 09:32
Общество
Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб на протяжении двух недель активно обсуждает вопрос возобновления авиасообщения с другими странами.
RT на русском 10:58
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Политика
В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»
В настоящее время Конгресс США рассматривает возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2», в конце мая заявлял посол США в Германии Ричард Гренелл.
Новые Ведомости 06:08
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Здоровье
Статистика смертности в России за шесть месяцев превысила показатели 2019 года на 30%
Новосибирская, Свердловская области и Санкт-Петербург опубликовали статистику смертности, и по ней видно, что в сравнении с 2019 годом она выросла на десятки процентов, пишет «Медуза».
9111.ru 09:43
Здоровье
Министр здравоохранения России побывал в Набережных Челнах
Михаил Мурашко посетил БСМП и строящийся онкодиспансер Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил сегодня Набережные Челны.
Челнинские известия 09:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
News.ru вчера в 13:59
Футбол
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA
Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».
Моя Москва.онлайн 09:05
Футбол
Станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит»
В Санкт-Петербурге станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит», сообщают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 10:26
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Кино
Возлюбленную Цоя в новом фильме Учителя сыграет Паулина Андреева
Паулина Андреева сыграет роль возлюбленной Виктора Цоя Натальи Разлоговой в новом фильме, режиссером которого стал Алексей Учитель.
NewInform 05:40
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
Газета.Ru 07:19
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23