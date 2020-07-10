В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 52

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 436

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 2,7K

Происшествия В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК. 12

Футбол Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR Домашний матч казанского "Рубина" против "Ростова" в рамках 29-го тура РПЛ перенесен с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.

Общество Голикова назвала критерии для возобновления международных перелётов Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперативный штаб на протяжении двух недель активно обсуждает вопрос возобновления авиасообщения с другими странами.

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Политика В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2» В настоящее время Конгресс США рассматривает возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2», в конце мая заявлял посол США в Германии Ричард Гренелл. 29

Происшествия Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона. 227

Автоспорт «Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.

Здоровье Статистика смертности в России за шесть месяцев превысила показатели 2019 года на 30% Новосибирская, Свердловская области и Санкт-Петербург опубликовали статистику смертности, и по ней видно, что в сравнении с 2019 годом она выросла на десятки процентов, пишет «Медуза».

Здоровье Министр здравоохранения России побывал в Набережных Челнах Михаил Мурашко посетил БСМП и строящийся онкодиспансер Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил сегодня Набережные Челны. 6

Футбол Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA, пишет «Коммерсантъ».

Общество Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». 261