Коронавирус

РБКРБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
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Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
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Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
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Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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Общество

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В Инстаграме уроженка города Лубны опубликовала фотографию и сообщила, что она попала книгу рекордов Украины, как женщина с самой большой натуральной грудью.
Газета DAILY 12:34
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
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Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»

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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
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Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
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Энергетика

МГП Голубой поток не возобновил работу после техобслуживания

По словам одного из источников, после запуска МГП Турецкий поток необходимость параллельно использовать и Голубой поток исчезла.
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Ткаченко о Миранчуке в «Ювентусе»: «Паратичи 4 часа вел переговоры с его агентом в Милане. Серьезный показатель»

Агент Герман Ткаченко высказался об интересе «Ювентуса» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Sports.ru 09:59
Происшествия

CNN: губернатор Юты ввел в штате режим ЧС из-за протестов

Губернатор штата Юта Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации из-за протестов в столице штата городе Солт-Лейк-Сити.
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета 03:38
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Общество

Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова

Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
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Гаджеты

AMD выпустила драйвер Radeon 20.7.1 с поддержкой Disintegration и новым инструментом отчёта об ошибках

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
3DNews 05:29
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada

Компания "АвтоВАЗ" получила патент на новый мультируль, дополненный кнопками, а также на рамку селектора автоматической КПП.
Новые автомобили 09:05
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Политика

Украина настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшие месяцы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине.
ТАСС 11:53
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
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