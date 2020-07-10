Коронавирус
РБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.
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Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
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Коммерсантъ 06:45
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В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
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Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына
В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
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СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
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Смертность в России за май выросла на 11,9%
Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
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Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы
В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
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Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
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Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
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11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Песков заявил, что Путин нетерпимо относится к перегибам с гомофобией
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что президент России Владимир Путин нетерпимо относится к перегибам, в частности, это касается сравнения «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, сообщает ТАСС.
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Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
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Газета.Ru 10:53
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
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Даниил Квят: Не совсем доволен машиной. Мы еще можем прибавить
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о пятничных свободных заездах Гран-при Штирии.
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