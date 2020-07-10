Экономика

РБКРБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
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Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%

ТАСС11:28

Исследование: у кого выросли и упали запрлаты в пандемию

Вести.Ru10:34

В Сбербанке изучили динамику зарплат россиян в пандемию

Банки.ру07:45

Доходы работающих россиян в июне начали восстанавливаться

ПРАЙМ09:55

Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

News.ru09:51

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

РБК09:02

Сбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

Коммерсантъ10:29
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Ведомости 10:46
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Финансы

Объем наличных денег в обращении в России достиг рекордного значения

Объем увеличился на 415 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:23
Общество

В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ 04:11
47
Общество

Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14%

Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата.
ТАСС 11:21
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Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
29
Общество

Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.
Известия 11:19
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча

Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.
Sport24.ru 10:04
Религия

РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Здоровье

240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:59
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Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
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Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Наука

Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом

Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости вчера в 05:22
4,2K
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Общество

Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
3
Экономика

Объем инвестиций в недвижимость РФ в первом полугодии вырос на 19%

По предварительным данным, объем инвестиций в недвижимость России во II квартале составит порядка 47 млрд рублей, что на 19% ниже значения в аналогичном периоде 2019 года (59 млрд рублей).
БН.ру вчера в 07:15
Автоспорт

Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Общество

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Ведомости 08 июля в 09:19
3,4K
Политика

Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
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Футбол

«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов

После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Общество

В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

REGNUM 10:30
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Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Армия и оружие

Украина и Турция могут заключить договор о военном сотрудничестве

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, находящимся с визитом на Украине.
RT на русском 11:14
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
10
Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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