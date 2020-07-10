Экономика
РБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
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Финансы
Объем наличных денег в обращении в России достиг рекордного значения
Объем увеличился на 415 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:23
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ 04:11
Общество
Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14%
Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата.
ТАСС 11:21
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Общество
Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.
Известия 11:19
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.
Sport24.ru 10:04
Религия
РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:59
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Общество
Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
Экономика
Объем инвестиций в недвижимость РФ в первом полугодии вырос на 19%
По предварительным данным, объем инвестиций в недвижимость России во II квартале составит порядка 47 млрд рублей, что на 19% ниже значения в аналогичном периоде 2019 года (59 млрд рублей).
БН.ру вчера в 07:15
Автоспорт
Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Общество
Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября
Ведомости 08 июля в 09:19
Политика
Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям
Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
Футбол
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Армия и оружие
Украина и Турция могут заключить договор о военном сотрудничестве
Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, находящимся с визитом на Украине.
RT на русском 11:14
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48