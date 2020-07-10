Экономика

РБКРБКСбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%.
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Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

РБКвчера в 12:54

В Сбербанке изучили динамику зарплат россиян в пандемию

Банки.рувчера в 07:45

Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%

ТАССвчера в 11:28

Исследование: у кого выросли и упали зарплаты в пандемию

Вести.Ruвчера в 10:34

Сбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников

Коммерсантъвчера в 10:29

Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

News.ruвчера в 09:51

Чьи доходы выросли в период пандемии

Российская газетавчера в 11:59
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Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Автоспорт

Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»

На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru вчера в 06:59
Происшествия

В Севастополе еще девять человек заразились коронавирусом

Среди заболевших есть турист В Севастополе за сутки коронавирус подтвердили у девяти человек.
SM News 05:02
Общество

В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары

В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
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Биатлон

Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР

В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Политика

Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО.
Взгляд.ру вчера в 23:26
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Политика

ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17

Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14

Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru вчера в 17:14
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
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Энергетика

Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters

Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
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Футбол

Игрок-гей из АПЛ написал анонимное письмо, опубликованное в The Sun: «Надеюсь, однажды смогу признаться. Чувствую себя в ловушке»

Английский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в Свердловской области 11 июля

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Космос

Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель Atlas V

Инженеры американского аэрокосмического агентства NASA установили марсоход Perseverance на ракету-носитель Atlas V. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба NASA.
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Общество

Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
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Здоровье

95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
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Политика

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
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Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Футбол

Хосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»

После 34 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице, ближайший преследователь — «Челси» — отстает на 9 очков.
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Audi показала электрический кроссовер Q4 Sportback e-tron

Компания Audi показала свой новый электрический кроссовер — Q4 Sportback e-tron. Презентация автомобиля прошла в онлайн-формате.
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Украина назвала срок возвращения Донбасса

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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